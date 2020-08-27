"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочерью

По мнению подписчиков российской певицы Глюк'oZы, она выглядит моложе, чем ее 13-летняя дочь Лидия.

34-летняя российская певица Глюк'oZa показала в Instagram фото со своей старшей дочерью – 13-летней Лидией.

Снимок был сделан для печатного издания "Телепрограмма".

"Поговорили о самом важном: семье и детях, уделив большое внимание Лиде не только как моей дочери, но и как уже самостоятельной талантливой артистке", – написала онa.

Подписчики прокомментировали фото.

"А мама выглядит моложе дочери", – отметил roman_zo_kzn.

"Лида выглядит лет на сорок", – заявила zhivnadezhda.

"Обалдеть! Вот это Лидочка! Наташа, вы в сравнении с ней – дитя (визуально). Наверное, это все с вашего одобрения и под контролем", – написала lenok000777.

"Мама и дочка как ровесницы", – прокомментировала menshova_liudmila.

В июле 2020 года Лидия Ионова презентовала клип на песню "Петарда" под именем Lidus.

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года. 17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Глюк'oZе запретили въезд в Украину до 2023 года, поскольку она нарушала украинское законодательство, неоднократно посещая аннексированный Крым.