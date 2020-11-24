Пандемия коронавируса повлияла на снижение выбросов парниковых газов лишь незначительно – доклад ВМО

В 2020 году объемы выбросов парниковых газов сократились из-за снижения промыленного производства в связи с эпидемией коронавируса, однако изменение уровня концентрации CO² в аатмосфере оказалось незначительным и сравнимым со стандартными колебаниями годовых показателей. Об этом сообщили во Всемирной метеорологической организации.

С 1990 года общее радиационное воздействие парниковых газов, в первую очередь углекислого газа, увеличилось на 45% Фото: news.un.org

Несмотря на замедление промышленного производства, связанного с пандемией коронавируса и последующим карантином, концентрация углекислого газа в атмосфере по-прежнему очень высока. Об этом говорится в докладе экспертов Всемирной метеорологической организации, обнародованном 23 ноября.

В нем говорится, что в 2019 году произошел очередной скачок роста уровня CO² в атмосфере. Так, средний годовой показатель достиг отметки в 410 частей на миллион.

В 2020 году объемы выбросов парниковых газов сократились, однако изменение уровня концентрации CO² оказалось незначительным и сравнимым со стандартными колебаниями годовых показателей.

По предварительным оценкам, глобальный уровень эмиссий сократится в 2020 году минимум на 4,2%, максимум – на 7,5%. По мнению экспертов, это не приведет к существенному уменьшению уровня концентрации углекислого газа в атмосфере.

В докладе говорится, что с 1990 года общее радиационное воздействие парниковых газов, в первую очередь углекислого газа, увеличилось на 45%.

"Углекислый газ остается в атмосфере веками, а в океане – еще дольше. В последний раз сопоставимая концентрация CO² на Земле наблюдалась 3-5 млн лет назад, когда температура была на 2-3 градуса выше, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас. Но тогда [на планете] не было 7,7 миллиарда жителей", – заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он отметил, что таких темпов роста CO² как сейчас не было в истории наблюдений. А сокращение выбросов, связанное с карантином, – "только крошечная точка на графике".

По словам Тааласа, пандемия и произошедшие в ее рамках изменения могут стать отправной точкой для более решительных мер по сокращению вредных выбросов и борьбе с глобальным потеплением.

"Необходимые меры доступны с экономической точки зрения и возможны с технической, и они лишь незначительно повлияют на нашу повседневную жизнь. Мы приветствуем тот факт, что все большее число стран и компаний делают выбор в пользу углеродной нейтральности", – добавил глава ВМО.

Он напомнил, что время терять нельзя.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали около 200 стран, в том числе Украина.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.