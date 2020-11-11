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Министр защиты окружающей среды заявил, что Комбинат имени Ильича на порядок снизил выбросы в атмосферу

В Мариуполе на Комбинате имени Ильича после реконструкции системы пылеочистки датчики показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли, отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Роман Абрамовский: Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр
Роман Абрамовский: Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр
Фото: Роман Абрамовський / Facebook

Уже пять лет Донецкая область системно работает над сокращением вредных выбросов в атмосферу, глава местного департамента экологии поставил себе такую задачу и выполняет ее, заявил в интервью "Фокусу" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Кстати, в Мариуполе на Комбинате имени Ильича есть подфакельные датчики, подключенные к корпоративной системе. Я видел данные этих датчиков, они показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли после реконструкции системы пылеочистки. Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр выбросов и переносозагрязнителей, как это делается в европейской практике", – рассказал министр.

Он отметил, что в этом году деньги на систему мониторинга были выделены, но их пришлось отдать на борьбу с пандемией COVID-19.

"В нынешнем году нам выделили деньги из госбюджета на создание системы мониторинга, на эти цели мы планировали использовать около 100 млн грн. Однако бюджет перераспределили в связи с пандемией коронавируса и деньги у нас забрали. На следующий год мы снова запросили 200 млн грн на мониторинг, надеюсь, деньги выделят. Министерство и местные органы власти готовы к тому, чтобы на условиях софинансирования построить современную европейскую систему мониторинга качества воздуха", – отметил Абрамовский.

Глава Минэкологии считает, что сфокусироваться нужно на регионах с наиболее масштабными загрязнителями воздуха, но если будет инициатива областей, где с воздухом проблем нет, то министерство поддержит и их.

"Если в каком-то регионе высокое качество воздуха, нам нужно знать и это, чтобы сравнивать и делать выводы, в том числе управлять изменениями. Если все будет в порядке с финансированием, то первую часть работы сделаем в следующем году. На самом деле, 200 млн грн – не так и мало. За пять лет можно будет сделать систему с плотным покрытием по всей стране. Вдобавок нам надо проанализировать те датчики, которые уже работают. Если они отвечают стандартам, их тоже можно подключить. Нам нужно делать систему правильно, чтобы она была верифицированной, вызывала доверие у экспертов, чиновников и украинцев", – акцентировал министр. 

Теги: экология, Донецкая область, Мариуполь, воздух, ммк им. Ильича, Роман Абрамовский
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