Министр защиты окружающей среды: Украинские реки – не мусоропроводы. Необходимо повышать сознательность людей

В Украине многие граждане считают, что весенний разлив рек унесет оставленный на берегах мусор и решит проблему, и такой подход сложно изменить, потому что его практикуют на протяжении 200–300 лет, рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Роман Абрамовский: Первое, что нужно пропагандировать: современные технологии переработки отходов экологически безопасны, это касается и выбросов в атмосферу, и ароматики Фото: zaxid.net

Ситуация с мусором, который реки несут весной по течению, в Украине повторяется из года в год, заявил в интервью "Фокусу" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, комментируя летний международный скандал между Украиной и Венгрией, когда мусор из Закарпатья водами реки Тиса смыло на территорию соседней страны.

"Эта ситуация повторяется из года в год. Мы мгновенно отреагировали: выехали в район паводков, организовали МВД и Экологическую инспекцию, которые провели аудит территорий в пойме рек. Они нашли огромное количество стихийных свалок, а это зона ответственности местного самоуправления. Знаете, в горных районах люди думают, что вода поднимется и все вынесет, поэтому свалки устраивают на берегах рек, у самой воды. Весной реки разливаются и уносят мусор. Но украинские реки – не мусоропроводы. Необходимо повышать сознательность людей. По сути, венгры выловили наш мусор, утилизировали его", – рассказал министр.

По его словам, высшая государственная власть быстро отреагировала на скандальную ситуацию, а изменить ситуацию на местах сразу не вышло.

"Президент поставил задачу срочно решить этот вопрос — закрыть стихийные свалки, провести разъяснительную работу среди населения. Но вы же понимаете, что люди это делали на протяжении 200–300 лет, за год очень тяжело изменить их традиции", – подчеркнул глава министерства.

Он отметил, что Украина систематически не выполняет взятые на себя обязательства в сфере экологии.

"Особенность экологической политики Украины в том, что руководство страны охотно подписывает с международными партнерами декларации и соглашения по защите окружающей среды, но правила, прописанные в этих документах, не выполняет годами. К примеру, так происходит с Национальным планом сокращения выбросов, а также мониторингом качества воздуха, который должны гармонизировать с директивами ЕС", – объяснил Абрамовский.

Изменить ситуацию могло бы строительство современных мусороперерабатывающих заводов во всех регионах Украины, но сами местные жители тормозят этот процесс, потому что плохо информированы, добавил он.

"В том же Закарпатье глава областной администрации Алексей Петров пытался выделить земельный участок, чтобы создать на нем безопасный полигон и построить завод по механико-биологической обработке мусора. В результате люди запротестовали, перекрыли трассу из Мукачево на Ужгород. Здесь есть вина и обладминистрации, которая должна проводить более масштабную разъяснительную работу. Первое, что нужно пропагандировать: современные технологии переработки отходов экологически безопасны, это касается и выбросов в атмосферу, и ароматики", – убежден министр.

В июле этого года президент Венгрии Янош Адер призвал украинского главу государства Владимира Зеленского обратить внимание на проблему загрязненности реки Тиса.

Венгерский президент напомнил Зеленскому, что правительство Венгрии "неоднократно обращалось за помощью к украинским властям, но их постоянная готовность к сотрудничеству до сих пор сопровождалась незначительными действиями и еще меньшим улучшением ситуации".

Он заявил, что разочарован продолжающимся загрязнением Тисы и призвал не допускать подобного в будущем.