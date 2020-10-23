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ЕБРР определил подрядчика строительства мусороперерабатывающего завода во Львове

Генеральным подрядчиком строительства мусороперерабатывающего комплекса во Львове будет консорциум компаний WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нидерланды, Литва), он должен приступить к реализации проекта до конца года.

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Во Львове построят мусороперерабатывающий комплекс
Во Львове построят мусороперерабатывающий комплекс
Фото: city-adm.lviv.ua

Европейский банк реконструкции и развития утвердил победителя международного тендера на строительство механико-биологической комплекса по переработке отходов во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета 22 октября.

Генеральным подрядчиком будет консорциум компаний WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нидерланды, Литва), которые имеют опыт строительства таких комплексов в Великобритании, Италии и Литве.

Подрядчик должен приступить к реализации проекта до конца года.

"Предполагается, что с момента подписания договора реализация проекта продлится 24 месяца. Пока же на месте строительства будущего завода завершаются подготовительные работы, а рядом работает станция компостирования. Следующим этапом станет сооружение комплекса", – сообщили в горсовете.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове начался после пожара на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района Львовской области 30 мая 2016 года. 2 июня сельсовет Великих Грибовичей принял решение навсегда закрыть свалку. С тех пор мусор из Львова регулярно находили в разных частях Украины, где его незаконно выгружали на не отведенных для этого территориях.

1 июня 2018 года львовские власти подписали в Киеве соглашения о привлечении €35 млн от ЕБРР и международных доноров на проект по утилизации твердых бытовых отходов. На полученные средства во Львове должны построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов и провести рекультивацию Грибовичского полигона. В городе также планируют усовершенствовать подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Львовское коммунальное предприятие "Зелене місто" объявило конкурс на строительство в городе мусороперерабатывающего завода. Согласно проектным решениям, предполагается строительство механико-биологического комплекса перегрузки и переработки твердых бытовых отходов на участке площадью 9,66 га, мощностью 250 тыс. тонн в год. Общая площадь застройки составляет 21 902 м², продолжительность строительства – 24 месяца. Ожидается, что на заводе будет работать 144 сотрудника. Общая сметная стоимость строительства всех стадий, включая стоимость строительных работ и оборудования, – 1,167 млрд грн.

В январе 2020 года Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода.

Теги: Львов, Литва, Нидерланды, ЕБРР, мусор
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