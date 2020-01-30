Суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

Львовский городской совет планирует обжаловать решение суда о приостановке строительства мусороперерабатывающего завода во Львове.

Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода по улице Пластовой, 13 во Львове. Об этом 30 января рассказала директор юридического департамента Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, сообщается на сайте горсовета.

Суд решил приостановить действие решения исполнительного комитета, которое предоставляет разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода.

"Мы уже готовим апелляцию на это решение. Вчера на судебном заседании из-за поведения жителей ни представители исполкома, ни коммунального предприятия "Зеленый город" не имели возможности выразить свою позицию. Видим в такой ситуации давление на суд. Остановка решение исполкома безосновательна", – заявила Пайонкевич.

Проект строительства будущего мусороперерабатывающего завода во Львове прошел комплексную государственную строительную экспертизу, получил положительное экспертное отчет с учетом технически экологических норм, подчеркнули в горсовете.

1 июня 2018 года львовские власти подписали в Киеве соглашения о привлечении €35 млн от ЕБРР и международных доноров на проект по утилизации твердых бытовых отходов. На полученные средства во Львове должны построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов и провести рекультивацию Грибовичского полигона. В городе также планируют усовершенствовать подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Согласно проектным решениям, предполагается строительство механико-биологического комплекса перегрузки и переработки твердых бытовых отходов на участке площадью 9,66 га, мощностью 250 тыс. тонн в год. Общая площадь застройки составляет 21 902 м², продолжительность строительства – 24 месяца. Ожидается, что на заводе будет работать 144 сотрудника. Общая сметная стоимость строительства всех стадий, включая стоимость строительных работ и оборудования, – 1,167 млрд грн.