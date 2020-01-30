Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

Львовский городской совет планирует обжаловать решение суда о приостановке строительства мусороперерабатывающего завода во Львове.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проект строительства будущего мусороперерабатывающего завода во Львове прошел комплексную государственную строительную экспертизу
Проект строительства будущего мусороперерабатывающего завода во Львове прошел комплексную государственную строительную экспертизу
Фото: city-adm.lviv.ua

Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода по улице Пластовой, 13 во Львове. Об этом 30 января рассказала директор юридического департамента Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, сообщается на сайте горсовета.

Суд решил приостановить действие решения исполнительного комитета, которое предоставляет разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода.

"Мы уже готовим апелляцию на это решение. Вчера на судебном заседании из-за поведения жителей ни представители исполкома, ни коммунального предприятия "Зеленый город" не имели возможности выразить свою позицию. Видим в такой ситуации давление на суд. Остановка решение исполкома безосновательна", – заявила Пайонкевич.

Проект строительства будущего мусороперерабатывающего завода во Львове прошел комплексную государственную строительную экспертизу, получил положительное экспертное отчет с учетом технически экологических норм, подчеркнули в горсовете.

1 июня 2018 года львовские власти подписали в Киеве соглашения о привлечении €35 млн от ЕБРР и международных доноров на проект по утилизации твердых бытовых отходов. На полученные средства во Львове должны построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов и провести рекультивацию Грибовичского полигона. В городе также планируют усовершенствовать подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Согласно проектным решениям, предполагается строительство механико-биологического комплекса перегрузки и переработки твердых бытовых отходов на участке площадью 9,66 га, мощностью 250 тыс. тонн в год. Общая площадь застройки составляет 21 902 м², продолжительность строительства – 24 месяца. Ожидается, что на заводе будет работать 144 сотрудника. Общая сметная стоимость строительства всех стадий, включая стоимость строительных работ и оборудования, – 1,167 млрд грн.

Теги: Львов, Украина, экология, горсовет, отходы, утилизация, полигон, экспертиза, мусор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS