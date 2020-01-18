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Во Львовской области чиновника уличили в фиктивной утилизации мусора. Убытки оценили в 1 млн грн

По данным следствия, директор коммунального предприятия из Дрогобыча Львовской области оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили, сообщили в прокуратуре области. Уголовное производство открыли по факту присвоения бюджетных средств.

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По данным Госэкоинспекции, на свалке в Дрогобыче превышено содержание загрязняющих веществ
По данным Госэкоинспекции, на свалке в Дрогобыче превышено содержание загрязняющих веществ
Фото: pixabay.com (архив)

Директор коммунального предприятия из Дрогобычского горсовета Львовской области, вероятно, причастен к организации схемы присвоения и растраты более 1 млн грн этого же предприятия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области 17 января. 

По данным следствия, 39-летний чиновник оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

"Как результат – убытки за якобы утилизированные отходы превысили 1 млн грн. Выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, вместо этого накапливал там отходы. Таким образом, вред причинен не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются серьезным источником загрязнения и воздушной, и водной среды", – заявили в прокуратуре. 

По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче "существенно" превышено содержание цинка, нитратов, фосфора, свинца и хлоридов, сообщили правоохранители.

В релизе сказано, что прокуратура по материалам Службы безопасности Украины открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрении фигурантам не сообщали.

Теги: экология, отходы, утилизация, Львовская область, растрата, чиновники, мусор, уголовное производство, Дрогобыч
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