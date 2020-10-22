Игорь Васюник: 40 мощных инвесторов хотели построить во Львове мусороперерабатывающий завод. Но в кабинетах их так обрабатывали, что они выбегали оттуда

Проблема с отходами во Львове не решена из-за коррупции, такое мнение высказал бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Я считаю, что мы, львовяне, должны показать пример всей стране, что во Львове может быть построен современный мусороперерабатывающий завод, потому что мусор может приносить большие доходы в государственный, в местный бюджет. А сейчас он работает на коррумпированных чиновников", – отметил Васюник.

Он объяснил причины, по которым проблема с мусором в городе остается нерешенной несколько лет.

"40 мощных инвесторов были во Львове, предлагали городской власти свои инвестиции, свои технологии. Но почему-то их там в кабинетах так обрабатывали, рисовали что-то там на бумажках, они выскакивали, не забирая даже... У меня есть один пример, когда итальянская мощная компания выскочила из кабинета. Даже не забрав своих гарантийных взносов. В тот же день уехала в аэропорт, села на самолет и улетела, сказав: "Не хотим вашей страны, и вашего Львова, и вашего мусороперерабатывающего завода". Да потому, что власть местная, коррумпированная, требует взятки и требует долю. Поэтому и не построен мусороперерабатывающий завод", – считает экс-нардеп.

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Коллапс системы утилизации мусора во Львове начался после пожара на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района Львовской области 30 мая 2016 года. 2 июня сельсовет Великих Грибовичей принял решение навсегда закрыть свалку. С тех пор мусор из Львова регулярно находили в разных частях Украины, где его незаконно выгружали на не отведенных для этого территориях.

1 июня 2018 года львовские власти подписали в Киеве соглашения о привлечении €35 млн от ЕБРР и международных доноров на проект по утилизации твердых бытовых отходов. На полученные средства во Львове должны построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов и провести рекультивацию Грибовичского полигона. В городе также планируют усовершенствовать подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Львовское коммунальное предприятие "Зелене місто" объявило конкурс на строительство в городе мусороперерабатывающего завода. Согласно проектным решениям, предполагается строительство механико-биологического комплекса перегрузки и переработки твердых бытовых отходов на участке площадью 9,66 га, мощностью 250 тыс. тонн в год. Общая площадь застройки составляет 21 902 м², продолжительность строительства – 24 месяца. Ожидается, что на заводе будет работать 144 сотрудника. Общая сметная стоимость строительства всех стадий, включая стоимость строительных работ и оборудования, – 1,167 млрд грн.

В январе 2020 года Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода.

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