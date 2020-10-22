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Игорь Васюник: В Раде я участвовал в мордобоях с регионалами. И бил, и получал

Народный депутат Украины VII и VIII созывов, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как во время драки в Верховной Раде пропустил удар в лицо.

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Васюник: Один раз со стороны не видел удара, прилетело в лицо. Но это как-то привычно
Васюник: Один раз со стороны не видел удара, прилетело в лицо. Но это как-то привычно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат Украины VII и VIII созывов, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал об участии в драках под куполом Верховной Рады.

"2012–2014 годы – это была жесткая оппозиция. Там, кроме блокирования трибуны и таких жестких каких-то мер со стороны оппозиции, трудно было что-то сделать. И мордобоя, который очень часто был в Верховной Раде Украины", – сказал он.

Журналист спросил, участвовал ли Васюник "в мордобоях".

"Да, Дмитрий, участвовал. И бил, и получал. Ну а что делать? Это регионалы: их бил и от них получал", – сказал экс-нардеп.

Он не ответил, от кого "получал", так как это "непринципиально". "Один из них, который в том числе голосовал за [диктаторские] законы 16 января, даже был в Верховной Раде VIII созыва, в демократической коалиции", – добавил экс-нардеп.

По словам Васюника, один раз он пропустил удар.

"Один раз, да. Со стороны не видел удара. [Прилетело] в лицо. Но это как-то привычно. Я, знаете, всю жизнь занимался спортом: дзюдо, карате, самбо. Так что для меня пропустить удар – это не катастрофически. Слез на глазах не было", – добавил экс-нардеп.

Васюник: Я выиграл 95 судов у брата Медведчука. Читайте полный текст интервью

В 2012–2014 годах Васюник был нардепом от "Батьківщини", баллотировался в 117-м округе (Львовская область). В 2014–2019 годах он прошел в Раду под номером 17 партии "Народный фронт".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Верховная Рада, оппозиция, драка, Народный фронт, Игорь Васюник
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