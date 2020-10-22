Китайские дипломаты подрались с тайваньскими чиновниками на Фиджи

Во время официального приема торгового представительства Тайваня на Фиджи тайваньские чиновники подрались с китайскими дипломатами, два человека пострадали.

На Фиджи произошла драка между китайскими дипломатами и тайваньскими чиновниками. Об этом 19 октября сообщило министерство иностранных дел Тайваня.

Инцидент случился во время торжественного приема, который организовало торговое представительство Тайваня на Фиджи (его фактическое посольство) по случаю Национального дня. Прием проходил в отеле Grand Pacific в столице Фиджи Суве. По данным тайваньского министерства, китайские дипломаты пытались ворваться на место проведения мероприятия и сорвать его. Они начали толкать некоторых чиновников Тайваня, из-за чего один из них получил легкое сотрясение головного мозга.

Global Times, ссылаясь на МИД Китая, отметило, что инцидент случился еще 8 октября. По словам представителей министерства, чиновники Тайваня словесно провоцировали китайских послов, которые выполняли свои служебные обязанности, и избили одного из китайских дипломатов, а также повредили его имущество.

Кроме того, в МИД Китая заявили, что проведение Тайванем "так называемого Национального дня нарушает принцип единого Китая". В министерстве также добавили, что на мероприятии на Фиджи были тайваньские флаги, которые Пекин считает фальшивыми, так как не признает Тайвань как страну.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.