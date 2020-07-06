Возле киевского кинотеатра "Жовтень" произошла драка со стрельбой – полиция

Во время задержания участники драки возле кинотеатра "Жовтень" оказывали сопротивление правоохранителям, сообщает патрульная полиция Киева.

Возле киевского кинотеатра "Жовтень" произошла драка со стрельбой. Об этом 6 июля в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

О потасовке на улице Константиновской правоохранителям около 5.00 сообщили очевидцы. По их словам, участники драки открывали стрельбу.

"Уже через несколько минут автопатруль прибыл на место происшествия. Предварительно инспекторы выяснили, что между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета", – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что во время общения с патрульными эти мужчины вели себя агрессивно, игнорировали требования правоохранителей и пытались устроить новую драку.

В связи с этим патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.