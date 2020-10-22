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Верещук: Муж дрался из-за меня. Приехал с другом на бэхе-тройке, и все так быстро произошло

Нардеп Ирина Верещук в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что ее муж с другом дрался из-за нее с группой из около 10 человек.

 
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Верещук: У меня же обостренное чувство справедливости. И я очень резко реагирую, когда вижу несправедливость
Верещук: У меня же обостренное чувство справедливости. И я очень резко реагирую, когда вижу несправедливость
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказала, как из-за нее дрался муж, первый замруководителя спецподразделения "Альфа" Михаил Кухаренко.

"Это было давно-давно, он еще не был руководителем во львовской "Альфе". И это было воскресенье: точно не было на работе, при исполнении, сразу скажу, чтобы злые языки не точили зубы и свои перья острые, которыми они пишут доносы. У меня же обостренное чувство справедливости. И очень резко реагирую, когда вижу несправедливость. А в Раве-Русской она была особенно заметна. Были таможенники – высшая каста, пограничники, контрабандисты и все остальные... И конечно, эта каста чувствовала себя ну очень вольготно. А я когда вижу такое неравенство, во мне прокидається цей Робін Гуд, опришок и все остальные", – сказала Верещук.

По ее словам, она очень резко на это реагировала.

"Я еще не была мэром города – я там была юристом или даже… Нет, я еще офицером была. И как бы эта такая разноплановость, когда вот эти мажоры, дети – они могли остановиться на улице вот так вот… Едет трасса, например, они остановились и разговаривают. И все машины должны ждать. Да, потому что они хотят поговорить, не выходя, не вставая. То есть нарушая все правила и все такое", – скаазала политик.

Верещук рассказала, что между ней и нарушителями начался спор.

"Ну, они вышли и начали угрожать: "Мы тебе машину сожжем, мы тебе это, мы…" А они были такие, полубандиты… Ну, у нас там много всего было, много всего разного. И я позвонила и говорю: "Слушай, мне сказали, что я еду на стрелку в 10 часов вечера и будут мне жечь машину и меня будут жечь". И он так спокойно говорит: "Да? А можно? Дай трубку… Можно, я поучаствую?" Я говорю: "Ну, если хочешь, приезжай". Он взял трубку и говорит: "Господа, я вас очень прошу: извинитесь, пожалуйста, и езжайте по домам. Не надо вам стрелок, не надо жечь никому машину. Мы же образованные, мы же нормальные люди, мы же не будем…" – "Что?.." Ну и пошло слово за слово – "давай на стрелку". Он говорит: "Слушайте, ну какие стрелки? Я вас прошу…" – "Мы и тебе машину сожжем". Он говорит: "Хорошо, я приеду". – "Ты же только приезжай, а то мы ее сожжем вместе с машиной". Он говорит: "Хорошо, я приеду"… Вот это я один из немногих раз видела, когда приехали два простых парня в рубашках на бэхе-тройке старой. Он с другом. И их там человек 10. Я даже не успела сориентироваться… Руки, ноги – все участвовало. Так быстро! Ну, для этого они и офицеры. В свободное от работы время, естественно", – сказала она.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской.

20 сентября 2020 года нардеп была официально утверждена как кандидат на пост мэра Киева от "Слуги народа".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Теги: драка, Альфа, Ирина Верещук
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