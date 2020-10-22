В Киеве кандидат в Киевсовет собрал мусор после нелегальных торговцев и выстроил из него стену возле районного отдела по благоустройству

По подсчетам кандидата в депутаты Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Евгения Вандина, на Оболони более 200 мест нелегальной стихийной торговли.

Евгений Вандин: Решили напомнить органам, которые отвечают за чистоту улиц и отсутствие стихийной торговли на улицах района, что они должны выполнять свои функции Фото: Вандін Євгеній Валерійович / Facebook

В Оболонском районе Киева кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Евгений Вандин собрал мусор, который остается на улицах от нелегальной торговли, и привез его к районному отделу по благоустройству. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"По нашим подсчетам, на Оболони более 200 мест нелегальной стихийной торговли. Вчера мы проехались по Оболонскому району, собрав ящики и мусор от "стихийки" и решили напомнить органам, которые отвечают за чистоту улиц и отсутствие стихийной торговли на улицах района, что они должны выполнять свои функции. Часть ящиков со всего района были размещены у здания отдела по контролю за благоустройством Оболонского района, как напоминание о неэффективной работе профильной службы, которая не замечает "стихийку", – написал Вандин.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.