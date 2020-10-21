В партии "За майбутнє" предложили создать систему тревожных кнопок на Троещине

Кандидат в депутаты Киевсовета от партии "За майбутнє" по 4-му округу Денис Борисенко инициировал разработку концепции пунктов безопасности на Троещине в Киеве. Он считает, что создание системы таких пунктов позволит решить ряд проблем, связанных с безопасностью жителей района.

Борисенко считает, что на Троещине не должно быть неосвещенных зон или зон с ограниченной видимостью Фото: zamajbutne.com.ua

Эффективная система безопасности Троещины в Киеве должна начинаться с создания системы тревожных кнопок, заявил кандидат в депутаты Киевсовета от партии "За майбутнє" по 4-му округу Денис Борисенко, пишет пресс-служба политсилы.

"По его инициативе офис трансформации Троещины разработал концепцию своеобразных пунктов безопасности с освещением, онлайн-трансляцией, кнопкой вызова полиции, прямым включением видеокамеры, связью с диспетчерским пунктом и сигналом сирены. Это позволит оперативно решить проблему, например, в случае нападения на человека, совершения правонарушения, потребности в помощи пожилому человеку или ребенку", – говорится в сообщении.

Система тревожных кнопок, по словам Борисенко, – "лишь один из элементов безопасности" района.

Он считает необходимым создание "открытого и освещенного пространства" без неосвещенных зон или зон с ограниченной видимостью.

По итогам 2019 года Деснянский район Киева, куда входит Троещина, вошел в четверку районов столицы, где чаще всего вызывали полицию – 57 918 раз, сообщали в Нацполиции. Больше вызовов правоохранители получили только из Соломенского, Дарницкого и Днепровского районов.

По состоянию на февраль 2020 года в Киеве было установлено 29 кнопок экстренного вызова, сообщали в КП "Информатика" "112 каналу".