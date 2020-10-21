Суслова: Власть готовит давление и провокации против женщин – будущих депутатов

"Политические боссы" на разных уровнях заставляют женщин – кандидатов в депутаты других партий писать заявления о сложении депутатских полномочий, заявила лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Ирина Суслова: Это досадный сигнал, но мы не готовы сдаваться Фото: Жіночий рух "ЗА Майбутнє" / Facebook

В партии "За майбутнє" заявили, что власть готовит давление на женщин, которых выберут в советы разных уровней от других политсил. Для этого уже сегодня представители власти заставляют их писать заявления об отказе от будущего депутатского мандата, сообщила в Facebook лидер женского движения партии Ирина Суслова.

"Мы получаем очень тревожные сигналы. Политические боссы на разных уровнях заставляют женщин-кандидатов писать заявления о сложении депутатских полномочий, указания о которых уже в ближайшее время должны получить девушки по всей стране. Это досадный сигнал, но мы не готовы сдаваться", – утверждает Суслова.

Она заявила, что женское движение партии "За майбутнє", несмотря на политическую принадлежность, готово поддержать всех женщин в отстаивании их прав на представительство в органах местной власти.

"Мы призываем женщин-кандидатов не писать эти заявления! Мы защитим от политического давления каждую женщину, которая стала кандидатом и которая должна стать депутатом. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку для того, чтобы все те, кто выдвигается сегодня кандидатами, стали депутатами", – заявила Суслова.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.