Политолог о заявлении Палицы: Это, без сомнения, можно читать как месседж о готовности переформатировать коалицию

О том, что коалиция в Верховной Раде может быть пересоздана, ходят слухи уже несколько месяцев, заявил политолог Алексей Якубин, комментируя критику парламентского большинства со стороны народного депутата, главы политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы.

Алексей Якубин: Будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. И кто что услышит Фото: Алексей Якубин / Facebook

Заявление народного депутата, главы политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы о необходимости парламенту избавиться от влияния Офиса президента может говорить о вероятности переформатирования коалиции, такое мнение высказал политолог Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

"С трибуны Рады прозвучала филиппика Игоря Палицы в сторону де-юре существующего однопартийного большинства об общей ответственности парламента за ситуацию в стране. С цифрами, что Раду сейчас поддерживают 8%, а действующее правительство и того меньше – 6%. И что пора там менять ситуацию, кадрово в первую очередь. Если корабль общий. Это, без сомнения, можно читать как месседж о готовности переформатировать коалицию. И пересоздать ее уже де-факто. Об этом уже несколько месяцев витает слух. Но с включением тех депутатских групп, которые сейчас обеспечивают время от времени результативность голосований в Раде. Будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. И кто что услышит", – написал эксперт.

Палица накануне заявил, что из-за того, что монобольшинство покорно выполняет указания из Офиса президента, Верховная Рада Украины стремительно теряет доверие общества.