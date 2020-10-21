Политолог о заявлении Палицы: Это, без сомнения, можно читать как месседж о готовности переформатировать коалицию

Заявление народного депутата, главы политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы о необходимости парламенту избавиться от влияния Офиса президента может говорить о вероятности переформатирования коалиции, такое мнение высказал политолог Алексей Якубин на своей странице в Facebook.
"С трибуны Рады прозвучала филиппика Игоря Палицы в сторону де-юре существующего однопартийного большинства об общей ответственности парламента за ситуацию в стране. С цифрами, что Раду сейчас поддерживают 8%, а действующее правительство и того меньше – 6%. И что пора там менять ситуацию, кадрово в первую очередь. Если корабль общий. Это, без сомнения, можно читать как месседж о готовности переформатировать коалицию. И пересоздать ее уже де-факто. Об этом уже несколько месяцев витает слух. Но с включением тех депутатских групп, которые сейчас обеспечивают время от времени результативность голосований в Раде. Будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. И кто что услышит", – написал эксперт.
Палица накануне заявил, что из-за того, что монобольшинство покорно выполняет указания из Офиса президента, Верховная Рада Украины стремительно теряет доверие общества.