Постановление о ликвидации районов в Украине оспорили в Конституционном Суде

49 народных депутатов подали в Конституционный Суд Украины представление о соответстии Основному закону постановления, которым Верховная Рада 17 июля ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136.

В ходатайстве, поступившем в КСУ, сказано, что постановление о ликвидации районов не соответствует ряду статей Конституции Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В Конституционный Суд Украины 20 октября поступило представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов". Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона Украины.

"Субъект права на конституционное представление считает, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная Рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины", – сказано в сообщении.

Представление подано народными депутатами от "Батьківщини" Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко.

В представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным. В КСУ решается вопрос об открытии производства по делу, об этом 20 октября написала в Telegram представитель ВР в Конституционном суде Ольги Совгиря.

"Аргументы авторов представления: обжалуемое постановление изменило элементы территориального устройства, которое может определяться исключительно законами; совершив укрупнение отдельных районов, ВР ограничила право на доступ к суду, поскольку "важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы"; с принятием постановления ВР создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов", – написала Совгиря.

17 июля Верховная Рада Украины в три раза сократила количество районов – с 490 до 136 (реформа в том числе касается оккупированных Россией территорий – Крыма и части Донбасса). Например, в Винницкой области вместо существующих сейчас 27 районов создадут шесть (Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий), а в Хмельницкой вместо 20 – три (Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский). Полный список районов читайте тут.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Постановление поддержали 238 депутатов, в основном из "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" раскритиковали документ и не дали за него ни одного голоса. "Батьківщина" пообещала обратиться в Конституционный Суд.