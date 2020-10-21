"Слуга народа" обвинила КСУ в грубом нарушении прав президента и Рады. В суде ответили, что служат Конституции, а не политикам

В партии "Слуга народа" выразили недовольство решением Конституционного Суда Украины поменять с устного на письменное рассмотрение дела об антикоррупционной платформе. В КСУ объяснили, что из-за карантина изменили форму рассмотрения не только этого дела.

20 октября Конституционный Суд Украины (КСУ) ответил на опубликованные 19 октября обвинения со стороны партии "Слуга народа" в нарушении судом прав президента и Верховной Рады принимать участие в конституционных производствах.

"Конституционный Суд грубо нарушает право президента Украины и Верховной Рады участвовать в конституционных производствах. Так, сегодня должно было состояться заседание Большой палаты КСУ, где бы рассматривался вопрос об изменении формы производства с устной на письменную по делу о конституционности антикоррупционной платформы. (...) Неожиданно КСУ решил изменить форму производства на письменное. Дело в том, что по ней участники дела не заслушиваются – судьи в закрытом режиме только читают объяснения участников процесса", – сказано в заявлении "Слуги народа", размещенном в Facebook партии.

Политсила выразила недовольство тем, что на слушаниях не смогут выступить представители президента и парламента. В КСУ объясняют такое решение карантинными ограничениями.

"Пандемия не мешает стране работать дальше и при необходимости проводить парламентские заседания", – подчеркнули в "Слуге народа".

"Конституционный Суд Украины стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики. Конституционный Суд Украины действует исключительно в интересах украинского народа. Конституционный Суд Украины служит исключительно Конституции Украины, а не политическим партиям", – ответили в суде.

В ведомстве подчеркнули, что "основной формой рассмотрения дел в суде является письменное производство".

"Решение вопроса по определению и изменению формы рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства является исключительным правом суда. (...) 19 октября Конституционный Суд Украины изменил форму рассмотрения ряда дел с устной на письменную в связи с карантинными ограничениями, связанными с ухудшением эпидемической ситуации в стране. В то же время рассмотрение этих дел состоится открыто, что не приводит к нарушению прав участников конституционного производства", – объяснили в КСУ.

Там выразили надежду, что "публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, отражает позицию отдельных политиков, а не президента Украины и Верховной Рады Украины".

Речь идет о том, отвечает ли Конституции Украины электронное декларирование чиновников и должностных лиц, а также статья о незаконном обогащении и другие законы антикоррупционного законодательства.