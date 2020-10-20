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ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра экономики Петрашко

Авторы постановления с предложением уволить Игоря Петрашко с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили о неудовлетворительной его работе на этой должности. В частности, по их словам, основные экономические показатели ухудшились.

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Петрашко был назначен министром в марте
Петрашко был назначен министром в марте
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект постановления №4233, где предлагает уволить Игоря Петрашко с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Проект был зарегистрирован 19 октября нардепами из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", групп "Довіра" и "За майбутнє".

В пояснительной записке (.docx) авторы документа заявили о неудовлетворительной работе Петрашко на этой должности. Депутаты заявили, что за время работы министра основные экономические показатели существенно ухудшились: углубился спад промышленного производства, поднялся уровень безработицы.

Также, по словам авторов документа, министерство бездействовало и не оказывало помощь аграриям, пострадавшим от неблагоприятных климатических условий.

Кроме этого, нардепы подчеркнули, что Петрашко не приходил на заседания профильного комитета парламента, хотя появлялся на заседаниях других комитетов.

"Вышеизложенное свидетельствует, что министр неудовлетворительно обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в соответствующих сферах деятельности министерства, в связи с чем подлежит увольнению с занимаемой должности", – говорится в документе.

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг".

Теги: Верховная Рада, безработица, экономика, увольнение, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Кабмин, Игорь Петрашко
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