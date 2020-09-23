Кабмин отменил 36 документов, которые регулировали бизнес в Украине

23 сентября на очередном заседании Кабинета Министров Украины был отменен ряд документов, которые регулировали деятельность бизнеса. Об этом проинформировал сайт ведомства.
"Правительство отменило 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в сферах государственного ценового регулирования, энергетики и лицензирования видов хозяйственной деятельности", – говорится в сообщении.
В Кабмине рассказали, что данное решение "позволяет очистить правовое поле от неактуальных и устаревших нормативно-правовых актов, что будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и совершенствования регуляторной среды".
"Будут созданы прозрачные и понятные требования к бизнесу и государственным органам, что поможет уменьшить риск нарушения законодательства в соответствующих сферах и избежать злоупотребления. Кроме того, предприниматели будут тратить меньше времени и денег на выполнение неактуальных требований государственного регулирования", – объяснили в правительстве.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что в Украине стали "на шаг ближе к тому, чтобы обеспечивать комфортные условия для ведения бизнеса".