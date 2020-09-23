Кабмин отменил 36 документов, которые регулировали бизнес в Украине

В Кабмине Украины отметили, что отмена 36 регулировавших бизнес актов очистила правовое поле и способствовала созданию благоприятных условий для предпринимателей.

23 сентября на очередном заседании Кабинета Министров Украины был отменен ряд документов, которые регулировали деятельность бизнеса. Об этом проинформировал сайт ведомства.

"Правительство отменило 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в сферах государственного ценового регулирования, энергетики и лицензирования видов хозяйственной деятельности", – говорится в сообщении.

В Кабмине рассказали, что данное решение "позволяет очистить правовое поле от неактуальных и устаревших нормативно-правовых актов, что будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и совершенствования регуляторной среды".

"Будут созданы прозрачные и понятные требования к бизнесу и государственным органам, что поможет уменьшить риск нарушения законодательства в соответствующих сферах и избежать злоупотребления. Кроме того, предприниматели будут тратить меньше времени и денег на выполнение неактуальных требований государственного регулирования", – объяснили в правительстве.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что в Украине стали "на шаг ближе к тому, чтобы обеспечивать комфортные условия для ведения бизнеса".