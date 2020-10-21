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Нардеп Палица: Рада должна освободиться от влияния Офиса президента

В условиях нынешнего кризиса парламенту срочно нужно вернуть себе субъектность, заявил народный депутат, глава политической партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Палица нардепам: Получается, что вы плохие, а все остальные из Офиса президента хорошие. И люди не понимают, в чем разница
Палица – нардепам: Получается, что вы – плохие, а все остальные из Офиса президента – хорошие. И люди не понимают, в чем разница
Фото: Ігор Палиця / Facebook

Из-за того, что монобольшинство покорно выполняет указания из Офиса президента, Верховная Рада Украины стремительно теряет доверие общества, заявил народный депутат, председатель политической партии "За майбутнє" Игорь Палица 20 октября, выступая с парламентской трибуны. Видео политик опубликовал в своем Facebook.

"Сегодня доверие к парламенту – 8%, к правительству – 6%, к президенту – 40%. Уже год парламенту, вы, а иногда и мы с вами, голосуем за законы, которые на 99% поступают из Офиса президента. Первые полгода вы поддерживали все законы, потому что не верили, что ОП может дать плохие законопроекты, и думали, что они несут только счастье людям. Затем вы начали разбираться и прекратили голосовать за всякую ерунду, которая идет из ОП. Вы поняли, что за этот год нагрузка на бизнес только увеличилась и права правоохранительных органов также увеличились", – отметил нардеп.

По его мнению, в условиях нынешнего кризиса парламенту срочно нужно вернуть себе субъектность.

"Давайте голосовать за то, что действительно нужно народу, а не за то, что подсовывают от ОП. Потому что получается, что вы – плохие, а все остальные из Офиса президента – хорошие. И люди не понимают, в чем разница. Давайте людям покажем, что у нас парламентская республика и мы работаем на народ Украины. У нас мало времени. Нас просто используют, а потом говорят, что мы виноваты. Они потопчутся по вам, а затем отправят на пенсию с парламентских трибун", – призвал Палица.

https://www.facebook.com/PalitsaIgor/videos/3595584853913572/

Теги: Верховная Рада, Игорь Палица, парламент, Офис президента Украины, За майбутнє
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