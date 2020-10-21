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Анатолий Гунько: Я представляю партию власти, а работаю, словно в оппозиции

В интервью изданию "ГОРДОН" правозащитник, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько заявил, что Черниговская область контролируется определенными политическими силами "по старой памяти".

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Гуньков: Есть оппоненты, для которых нечестная конкуренция основа политической деятельности
Гуньков: Есть оппоненты, для которых нечестная конкуренция – основа политической деятельности
Фото: Анатолий Гунько / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" правозащитник, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько заявил, что работает как оппозиционер, несмотря на то, что представляет провластную партию.

"Есть оппоненты, для которых нечестная конкуренция – основа политической деятельности. За мной часто катаются два крупных мужика и ведут видеосъемку. Сейчас по округу распространяют объявления о награде 25 тыс. грн тому, кто задокументирует, что Гунько раздает деньги. Странно: откуда у моих оппонентов деньги на такие премии? И что интересно: в это же самое время один известный кандидат с большим парламентским опытом спокойно раздал по 500 грн прямо на встрече. Как по мне, это уже агония", – подчеркнул Гунько.

По его словам, Черниговская область контролируется определенными политическими силами "по старой памяти".

"Административный кодекс запрещает расклеивать агитацию на столбах и остановках. Моим официальным агитаторам выписали штрафы за это. В Куликовке полиция вовсе потребовала снять мою политическую рекламу, завезли во двор отделения полиции и сожгли. Я обжалую эти действия. А в то же самое время по округу все обклеено плакатами [экс-нардепа] Олега Ляшко, кандидатов от ОПЗЖ и "Нашего края". К ним вопросов нет, как я понимаю. Парадоксально, но я ,хоть и представляю партию власти, работаю, словно в оппозиции. А все потому, что у нас регион контролируется определенными политсилами по старой памяти. Верю, что Бог и люди нас рассудят 25 октября", – отметил Гунько.

Анатолий Гунько: Такого кошмара, как сейчас, в селах никогда не было. Читайте полную версию интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: выборы, оппозиция, депутаты, Черниговская область, местные выборы, власть, Слуга народа, Анатолий Гунько
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