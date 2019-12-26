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МИД Великобритании заменит свой автопарк электрокарами в рамках сокращения выбросов CO₂

Британские дипломаты к 2030 году полностью пересядут на электрические автомобили ради борьбы с изменениями климата.

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МИД Великобритании заменит свой автопарк электрокарами в рамках сокращения выбросов CO₂ / ГОРДОН

Фото: wikipedia.org

Министерство иностранных дел Великобритании анонсировало замену своего автомобильного парка полностью электрическими или гибридными моделями авто в рамках более широких усилий по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в заявлении ведомства. 

"Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании заменяет официальные автомобили дипломатов низкоуглеродистыми автомобилями в рамках амбициозной программы по сокращению выбросов и превращению в самую зеленую дипломатическую службу в мире", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что посольства Великобритании в Норвегии и Ватикане уже заменили свои автомобили и 30 других британских послов по всему миру будут одними из первых, кто получит полностью электрический или гибридный Jaguar I-Pace к апрелю 2020 года.

В ведомстве добавили, что к 2030 году намерены полностью заменить свой автомобильный парк.

Кроме того, МИД Великобритании расширяет использование солнечной энергии для своих зданий, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа, а также исключает использование одноразового пластика.

По оценкам Международного энергетического агентства, на транспорт приходится 24% всех глобальных выбросов CO₂.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.

Теги: МИД, Великобритания, климат, МИД Великобритании, электромобиль, солнечная энергия, автомобиль, пластик
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