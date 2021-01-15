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В Украине нет необходимости в веерных отключениях – Шмыгаль

У украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля. В случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль считает, что похолодание, которое прогнозируют на 16 20 января, украинская энергосистема выдержит
Шмыгаль считает, что похолодание, которое прогнозируют на 16–20 января, украинская энергосистема выдержит
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В Украине нет необходимости в веерных отключениях электроэнергии. Об этом в интервью "Інтерфакс-Україна", фрагмент которого опубликован 16 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, буквально через короткое время будет запущен второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем", – сказал премьер.

Он считает, что похолодание украинская энергосистема выдержит.

"Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергосистема, – низкие остатки угля на складах угольных энергостанций. В связи с принято решение, в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа", – сообщил Шмыгаль.

Тепловые станции пополнят запасы угля за счет импорта из Казахстана и из украинских шахт.

"Есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее... Смещение ремонтных программ отдельных блоков, в частности атомных, плюс похолодание и увеличение спроса на электроэнергию привели к быстрому, неожиданному использованию угля на складах", – пояснил глава Кабмина.

Сегодня нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

Пресс-служба "Укрэнерго" 15 января сообщила, что в Украине не планируются веерные отключения электроэнергии.

"В течение 16–20 января, согласно прогнозу, ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 °С. Это обстоятельство вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25 тыс. МВт", – отметили в компании.

Теги: Украина, уголь, шахты, Укрэнерго, похолодание, ТЭС, Центрэнерго, веерные отключения, электростанция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема, энергия
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