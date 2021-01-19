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Главу КСУ Тупицкого не пускают в здание суда

Отстраненного от должности судьи КСУ Александра Тупицкого не пускают в здание суда, он считает это "попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда Украины".

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Тупицкого отстранили от должности в конце прошлого года
Тупицкого отстранили от должности в конце прошлого года
Фото: ccu.gov.ua

Сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в здание суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ в Facebook.

В суде отмечают, что причин, по которым Тупицкого не пускают, в УГО не называют.

"По словам Александра Тупицкого, указанное является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного Суда Украины в целом", – говорится в сообщении.

В КСУ отмечают, что хоть Тупицкий и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, он должен выполнять руководство судом, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1309378922796155

Пресс-служба Офиса президента в комментарии LIGA.net подчеркнула, что ОП не имеет полномочий влиять на ситуацию с КСУ и не владеет информацией о недопуске Тупицкого в здание КСУ. В то же время в ОП отметили, что Тупицкий и не должен был пытаться попасть на работу, поскольку отстранен от нее указом президента.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. 

Теги: Украина, КСУ, Александр Тупицкий, Управление государственной охраны Украины
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