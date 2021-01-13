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Тупицкий заявил, что его сегодня ждет "публичное шоу" в аэропорту

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента" узнал, что после возвращения в Киев ему попытаются вручить подозрение.

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Тупицкий возвращается из отпуска в Дубае
Тупицкий возвращается из отпуска в Дубае
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что сегодня вечером после возвращения с отдыха его ждет "шоу с повесткой" в аэропорту, пишет пресс-служба КСУ. 

"Ему из достоверных источников со ссылкой на Офис президента стало известно, что вечером 13 января после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", – говорится в релизе. 

Тупицкий считает это "очередной попыткой" дискредитировать его как судью и председателя КСУ. 

"По его словам, целью этого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела о рынке земли", – сказано в сообщении. 

По мнению Тупицкого, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины ему подозрение не вручали. Это должно произойти "исключительно в пределах надлежащей правовой процедуры", отметил он. 

10 января в СМИ появилась информация, что Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае, аренда которой составляет 300 тыс. грн в сутки.

12 января в КСУ подтвердили, что Тупицкий поехал в отпуск в Дубай, однако отметили, что общая стоимость его поездки составляет 242 тыс. грн. В суде добавили, что такие расходы полностью покрывает зарплата Тупицкого, которая в декабре прошлого года была 433,5 тыс. грн.

Тупицкого назначили судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила уведомление о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится о том, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначенных президентом, решает он же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку основной документ не дает президенту права устранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Впоследствии Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента по Тупицкому.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить просьбу Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, аэропорт, КСУ, подозрение, отдых, Александр Тупицкий
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