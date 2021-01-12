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В КСУ подтвердили, что Тупицкий отдыхает в Дубае и озвучили стоимость его путевки

Стоимость поездки главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в Дубай составила 242 тыс. грн, что почти в два раза меньше его зарплаты в декабре, сообщили в КСУ.

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В КСУ отметили, что зарплата Тупицкого в декабре составила 433,5 тыс. грн
В КСУ отметили, что зарплата Тупицкого в декабре составила 433,5 тыс. грн
Фото: ccu.gov.ua

В Конституционном Суде Украины подтвердили, что глава КСУ Александр Тупицкий отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с тем в суде отрицают опубликованные в СМИ сообщения о том, что сутки отдыха в Дубае стоили Тупицкому 300 тыс. грн.

Как отмечает КСУ, Тупицкий находился в ежегодном отпуске 6-го и 11–13 января (с 7-го по 10 января в Украине были официальные выходные). 

6 января Тупицкий вместе с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января 2021 года, рассказывают в КСУ.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 тыс. грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", – говорится в сообщении.

Заявления, опубликованные в СМИ, о том, что сутки отдыха стоили Тупицкому 300 тыс. грн, в КСУ назвали неправдивыми. Также в КСУ озвучили размер зарплаты Тупицкого за декабрь – она составила 433,5 тыс. грн, что покрывает его расходы на поездку.

"Также, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью", – подчеркнули в суде.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Позже Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента относительно Тупицкого.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: Дубай, зарплата, ОАЭ, КСУ, Александр Тупицкий
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