Глава КС Украины Тупицкий отдыхает в Дубае. Он остановился на вилле стоимостью 300 тыс. грн в сутки – СМИ

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий уехал отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты. 28 декабря 2020 года его вызывали в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля. 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский отстранил Тупницкого от должности.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае (ОАЭ). Об этом 19 января сообщил "Цензор.НЕТ".

По информации издания, суточная аренда королевской виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 тыс. грн.

На сайте отеля сообщается, что на этой вилле есть четыре спальни и собственный бассейн.

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Бывший нардеп и нынешний член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко 6 января в своем Telegram-канале сообщал, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.

"Как сообщают пассажиры рейса "Киев – Дубай" PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился Тупицкий, которого от должности судьи отстранил президент Зеленский, но сам Тупицкий отказался признавать это решение", – заявил он.

5 января на сборах судьи КСУ приняли заявление, в котором, в частности, сказано о "недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины".

В сообщении КСУ о сборах 5 января Тупицкий не упоминается.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Позже Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента относительно Тупицкого.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.