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Представитель Зеленского в Конституционном Суде заявил, что КСУ и без Тупицкого работает в "обычном режиме"

Без председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, отстраненного указом президента Владимира Зеленского, у КСУ есть еще 14 судей, чтобы рассматривать "любые вопросы", отметил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Вениславский (на фото) отметил, что Тупицкий остается судьей КСУ
Вениславский (на фото) отметил, что Тупицкий остается судьей КСУ
Фото: president.gov.ua

Работа Конституционного Суда Украины (КСУ) не заблокирована в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

Об этом 6 января заявил "Радіо Свобода" представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский, комментируя заявление суда, принятое по итогам сборов 5 января.

"Отстранение Александра Тупицкого не является блокированием работы Конституционного Суда Украины, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КСУ. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КСУ, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", – сказал он.

По словам представителя президента в суде, при отсутствии председателя КСУ его полномочия исполняет первый заместитель, а если тот отсутствует "по каким-то уважительным причинам – полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье".

"Поэтому Конституционный Суд работает в обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КСУ пока нет", – подчеркнул Вениславский.

Он подчеркнул, что Тупицкий остается судьей КСУ, но временно отстраненным, и "не имеет права участвовать в любых заседаниях КСУ, где происходят голосования, на которых принимаются любые решения".

5 января на сборах судьи КСУ приняли заявление, в котором, в частности, сказано о "недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины".

В сообщении КСУ о сборах 5 января Тупицкий не упоминается.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Позже Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента относительно Тупицкого.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: Конституционный Суд, указ, законодательство, судьи, КСУ, президент, суд, Федор Вениславский, Александр Тупицкий
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