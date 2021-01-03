Экс-глава КСУ Шевчук о Тупицком: Продолжает заниматься какими-то непонятными вещами

После отстранения глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не имеет полномочий не только созывать заседания КСУ, но и приходить на работу, считает экс-глава суда Станислав Шевчук.

Бывший председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук назвал уникальной ситуацию, при которой отстраненный от должности председателя КСУ Александр Тупицкий продолжает ходить на работу. Об этом он заявил 2 января в эфире телеканала "Украина 24".

"В целом это уникальная ситуация, когда судья и глава суда Тупицкий, которому уже выдвинуто подозрение, продолжает заниматься какими-то непонятными вещами. Он собирает специальное заседание на 5 января, но не имеет никаких полномочий не то что созывать какое-то заседание, а и приходить на работу", – сказал Шевчук.

Он считает, что судьи КСУ "могут собраться, но без господина Тупицкого", и решать общие вопросы.

"Уже давно пора начать дисциплинарную процедуру увольнения господина Тупицкого в установленном порядке, до сих пор КСУ этого не сделал. Это очень опасный прецедент, указ президента [Владимира Зеленского] является действующим, и судьи, которые придут на заседание, таким образом пошлют обществу сигнал, что они не признают указ президента. Это основа разрушения правового государства", – объяснил экс-глава Конституционного Суда Украины.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Позже Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента относительно Тупицкого.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.