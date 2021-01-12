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Тупицкому в отеле в Дубае на стол бросили "материальную помощь"

Председатель Конституционного Суда Украины отправился в отпуск в Дубае. Там его встретили украинцы и предложили денег – как "материальную помощь" для оплаты дорогого отеля.

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10 января во СМИ появилась информация, что Тупицкий отдыхает в Дубае
10 января во СМИ появилась информация, что Тупицкий отдыхает в Дубае
Фото: Конституционный Суд Украины - официальная страница / Facebook

Представители Telegram-канала "Карточный офис" встретили председателя Конституционного Суда Украины в отеле в Дубае, где он находится в отпуске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram 11 января.

"От налогоплательщиков Украины – материальная помощь. Дорогой отель, а у вас маленькая зарплата. И в Крым, на дачу – на рубли разменяете" – сказал мужчина, который записывал видео.

В ответ судья спокойно предложил мужчине присесть рядом и расспросить обо всем, что его интересует.

ВИДЕО
Видео: Politik Ua / YouTube

10 января во СМИ появилась информация, что Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае, аренда которой составляет 300 тыс. грн в сутки.

12 января в МИД подтвердили, что Тупицкий поехал в отпуск в Дубай, однако отметили, что общая стоимость его поездки составляет 242 тыс. грн. В суде добавили, что такие расходы полностью покрывает зарплата Тупицкого, которая в декабре прошлого года была 433,5 тыс. грн.

Тупицкого назначили судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 он должен был появиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила уведомление о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится о том, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначенных президентом, решает он же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку основной документ не дает президенту права устранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Впоследствии Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента по Тупицкому.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить просьбу Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: Украина, Дубай, ОАЭ, КСУ, Александр Тупицкий
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