СМИ сообщили, что глава ВАКС была в институте, где Кивалов, Вовк и Тупицкий праздновали Новый год

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия" в тот вечер, когда там проходила новогодняя вечеринка, организованная президентом юракадемии, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым, сообщило "Слідство.Інфо". Она посещала мероприятие, на котором были председатель ОАСК Павел Вовк и глава КСУ Александр Тупицкий, пишут журналисты.

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия". Об этом журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, ссылаясь на данные источников в правоохранительных органов.

По данным СМИ, в этот день в помещении института проходила новогодняя вечеринка, организованная президентом юракадемии, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым. Среди гостей – председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, сообщили источники журналистов. И Вовк, и Тупицкий фигурируют в расследованиях украинских правоохранительных органов, дело Вовка рассматривает ВАКС.

В материале "Слідства.Інфо" утверждается, что Танасевич приехала на вечеринку и была в одной компании с Вовком и Тупицким.

Кроме того, в статье говорится, что именно сюда детективы Национального антикоррупционного бюро приезжали, чтобы вручить повестку Вовку. Тогда председатель ОАСК выбросил ее из машины.

В ВАКС журналистам подтвердили, что Танасевич приезжала в институт 23 декабря, но сообщили, что целью визита была организация онлайн-лекций для студентов.

Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины 7 мая 2019 года, почти через месяц после запуска работы суда.

Кивалов – бывший народный депутат Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, президент Национального университета "Одесская юридическая академия". Он избирался в Верховную Раду начиная с 1998 года, в 2019-м на округе в Одессе проиграл выборы в парламент представителю пропрезидентской "Слуги народа" Алексею Леонову. Позже в том же году возобновил право на занятие адвокатской деятельностью и получил свидетельство адвоката.