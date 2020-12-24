Главе ОАСК Вовку вручили повестку о вызове в суд. Он выбросил ее из машины. Видео

Председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку вручили повестку в суд, когда то посетил праздник, организованный экс-нардепом "Партии регионов" Сергеем Киваловым. Вовк с августа находится в розыске, так как не являлся на допросы и отказывался идти в НАБУ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, который объявлен в розыск, повестку о вызове в Высший антикоррупционного суда. Об этом сообщили в пресс-служба НАБУ в Telegram и обнародовали видео на YouTube.

На кадрах видно, как детектив НАБУ идет радом с Вовком (его лицо заблюрили, но из названия видео можно понять, что это именно он) и зачитывает ему повестку, согласно которой тот вызывается на допрос в ВАКС на 5 января 2021 года.

Сам судья в это время отказывается принимать повестку, утверждает, что сотрудник НАБУ не представился и говорит, что "ничем не может помочь".

Когда Вовк садится в автомобиль, следователь закидывает ему повестку в суд в салон. Вовк, в свою очередь, выбрасывает документ из машины и уезжает.

ВИДЕО

Видео: NABU / YouTube

В НАБУ отметили, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом, президентом одного из юридических вузов, но его имя не называют. На этом праздновании Вовк был приглашенным гостем.

При этом член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в своем Telegram сообщил, что это произошло на новогоднем корпоративе у экс-нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета. На праздновании, по его словам, был и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.