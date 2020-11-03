"На больничном из-за COVID-19". В ОАСК опровергли информацию НАБУ о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Волк заявил, что узнал из СМИ, что его второй раз за два месяца объявили в розыск. По его словам, он не является подозреваемым в деле, которое расследует НАБУ.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Волк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Волк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания СOVID-19", – заявили в суде.

В ОАСК подчеркнули, что информация НАБУ о систематическом игнорировании повесток не соответствует действительности.

Во время больничного Вовка, обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда, сообщается в релизе.

Вовк на своей странице в Facebook заявил что не получал повесток и уже не в первый раз узнает о розыске из СМИ.

"Узнал из СМИ, что меня снова объявили в розыск – второй раз за два месяца. По делу, в котором я даже не являюсь подозреваемым. То, что я не подозреваемый в деле, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов. В НАБУ о них прекрасно знают, но, тем не менее, продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали пять лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжаются попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев", – заявил он.

Вовк заявил, что в стране "не конституционный кризис, а кризис здравого смысла".

"Законы подменяются "революционной целесообразностью", а главный антикоррупционный орган превращается в медиа-киллера и дешевое пиар-агентство. Я вижу, что Президенту болит то, что происходит в стране и, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией. Он очень правильно сказал про необходимость перезагрузки. И начать ее нужно с перезагрузки структур, которые плюют на законы, которые управляются извне и действуют в непонятно чьих, но не в украинских, интересах", – добавил глава Окружного админсуда.

Сегодня в НАБУ заявили, что снова объявили в розыск Вовка, подозреваемого в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти. В ведомстве отметили, что объявили Вовка в розыск "в связи со систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях".

7 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что, в частности, Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы в июле 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

В августе НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

В октябре они проигнорировали судебные заседания.

На сайте президента Украины 30 июля появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета". В октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку ОАСК.