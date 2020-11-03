НАБУ снова объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины во второй раз объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка "в связи со систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях".

Национальное антикоррупционное бюро Украины снова объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве отметили, что объявили Вовка в розыск "в связи со систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях".

В НАБУ напомнили, что Вовк является подозреваемым в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата госвласти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в ее деятельность, участия в этой преступной организации судей ОАСК и других лиц, а также получения неправомерной выгоды главой Государственной судебной администрации Украины.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что, в частности, Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы в июле 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

В августе НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

В октябре они проигнорировали судебные заседания.

На сайте президента Украины 30 июля появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета". В октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку ОАСК.