Глава Окружного админсуда Вовк мог контактировать с Богданом накануне президентских выборов –"Слідство.Інфо"

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, вероятно, просил экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана накануне второго тура президентских выборов помочь своему знакомому попасть в команду тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщают журналисты "Слідство.Інфо".

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк в период президентских выборов в 2019 году мог общаться с главой Офиса президента Андреем Богданом, а также приезжать в ОП. Об этом говорится во второй части фильма-расследования "Слідство.Інфо" "Совещательная комната".

Журналисты получили записи, которые скрыто делали детективы Национального антикоррупционного бюро в кабинете председателя суда. Они свидетельствуют, что Вовк хвастался общением с Богданом еще в марте 2019 года, накануне первого тура президентских выборов.

"Андрюха Богдан, я с ним общаюсь, он заместитель председателя штаба. Говорит, что "Зеленому" уже предлагали космические... Он сказал – пошли на х...й", – говорил тогда Волк собеседнику.

Кроме того, после первого тура выборов, в котором победил Зеленский, Вовк имел разговаривал по телефону с членом команды Зеленского по имени Андрей. Вовк ходатайствовал о возможности для своего знакомого попасть в команду Зеленского.

"Слушай, я знаю, что тебя эти выборы уже колбасой. Но, смотри, я не могу не спросить, потому что меня человек [попросил]... Ну вот, спрашиваю. Колесниченко. Он имеет хозяйство, бизнес в Кировоградской области. Увидел, что вы победили, говорит: "Бл...ть, я им хочу помогать на второй тур". Округ 101-й. Он говорит: "Может, там меня кто-то уполномочит, а я здесь начну людей поднимать, агитировать?" В 101-м округе в Кировограде "Зеленый" взял меньше" – говорит на пленках голос, похожий на Вовка.

Еще один телефонный диалог якобы Вовка свидетельствует о его визите в тогда еще Администрацию Президента. Разговор состоялся в мае 2019-го, через неделю после инаугурации Зеленского.

"Ты же теперь у нас более занят – скажи, я под тебя подстроюсь. Если сегодня – это сейчас есть окно, если завтра – то в любое время... Хорошо, в три часа у тебя? Хорошо. Вы еще там не организовали систему, у вас там кто-то забирает автомобилем, чтобы не отмечали? Можно через подъезд просто?", – спрашивает Волк.

А в следующей телефонном разговоре уточняет: "А заезжать со стороны улицы Институтской-Банковой?... Давай тогда через Лютеранскую, 27-29... Я тогда поехал".

Заезд по адресу "Лютеранская, 27-29" – это через боковые ворота в Администрации Президента, ими пользуются посетители, которые хотят попасть к главе государства незамеченными, отмечают журналисты.

Богдан, как и Вовк, от интервью со "Слідством.Інфо" отказались. В Офисе президента на вопрос журналистов, зачем судья приезжал на Банковую, не ответили.

Первая часть расследования "Слідство.Інфо" вышла 30 октября. В ней журналисты выяснили, что Вовк, вероятно, просил помощи у окружения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова для того, чтобы добиться назначения в состав Высшей квалификационной комиссии судей лояльного кандидата.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск.