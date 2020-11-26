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"Не обязаны ходить на пиар-мероприятия". Глава ОАСК Вовк заявил, что не пойдет на допросы в НАБУ

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что строки расследования дела, по которому его вызывают в Национальное антикоррупционное бюро истекли 16 сентября, а Высший антикоррупционный суд продлил их незаконно.

Вовк: Ни я, ни большинство судей ОАСК официально не являемся подозреваемыми
Вовк: Ни я, ни большинство судей ОАСК официально не являемся подозреваемыми
Фото: Павло Вовк / Facebook

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом 26 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

"Еще раз заявляю, что мы не обязаны и не будем ходить на пиар-мероприятия, которые в НАБУ называют следственными не потому, что мы не уважаем закон, а как раз потому, что мы его уважаем", – заявил Вовк.

По его словам, строки расследования дела истекли 16 сентября, а Высший антикоррупционный суд продлил их незаконно.

"Устал повторять, что ни я, ни большинство судей ОАСК официально не являемся подозреваемыми в деле, которое расследует НАБУ, что было подтверждено решениями суда и Высшего совета правосудия, вернувшему по этой причине генеральному прокурору представления об отстранении от осуществления правосудия меня и моих коллег без рассмотрения еще в сентябре этого года", – добавил он.

Вовк отметил, что если генеральный прокурор подпишет ходатайство о его задержании, он сможет доказать Высшему совету правосудия "некомпетентность и предвзятость НАБУ и самого генерального прокурора".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842852133155323&id=100022916315777

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19 и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

Теги: антикоррупционное бюро, допрос, НАБУ, Павел Вовк, подозрение, Высший совет правосудия, обыски, ОАСК
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