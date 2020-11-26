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НАБУ просит разрешить задержание главы ОАСК Вовка и еще нескольких судей

В Национальном антикоррупционном бюро Украины объяснили, что разрешение на задержание вынуждены просить, так как глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и другие судьи систематически не являются на заседания.

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В НАБУ напомнили, что Вовк не явился в заседания, назначенные на 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября этого года
В НАБУ напомнили, что Вовк не явился в заседания, назначенные на 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября этого года
Фото: Павло Вовк / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей нескольких судей Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащей процессуальной поведения", – отметили в бюро.

В ведомстве напомнили, что глава ОАСК Павел Вовк не явился в заседания, назначенные на 22-е, 29 октября, 5-е, 2-е и 23 ноября этого года.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19 и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

Теги: задержание, НАБУ, Павел Вовк, Ирина Венедиктова, ОАСК
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