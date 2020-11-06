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"Не явился". ВАКС не смог избрать меру пресечения главе ОАСК Вовку

Высший антикоррупционный суд Украины перенес заседания для избрания меры пресечения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку и его заместителю.

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3 ноября Вовка повторно объявили в розыск
3 ноября Вовка повторно объявили в розыск
Фото: Павло Вовк / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины снова не смог избрать меру пресечения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку и его заместителю из-за того, что они не пришли на заседание. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ВАКС.

"В очередной раз не явились в Высший антикоррупционный суд на судебное заседание для избрания меры пресечения", – говорится в сообщении.

Заседания перенесли на 12 ноября на 11.30 и 13.00.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19 и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

Теги: судьи, НАБУ, Павел Вовк, подозрение, Высший совет правосудия, судья, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, ОАСК, самоизоляция
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