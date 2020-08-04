Глава ВАКС: Если будет что-то похожее на указание или рекомендацию о вынесении решений, мы заявим об этом публично

Судьи Высшего антикоррупционного суда направили в Высший совет правосудия три заявления о вмешательстве в их деятельность, отметила глава суда Елена Танасевич.

Танасевич о вероятных "указаниях" суду: Такого нет и быть не должно Фото: hcac.court.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины за время работы пока не получал "рекомендаций" или указаний относительно принятия решений. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 4 августа, заявила глава ВАКС Елена Танасевич.

"Нет, такого нет и быть не должно. Но жизнь очень непредсказуема, поэтому как только произойдет хоть что-то похожее на указание или рекомендацию, мы сразу заявим об этом публично, что приведет к немедленному обращению в Высший совет правосудия с соответствующим заявлением", – сказала Танасевич.

Она отметила, что судьи ВАКС с начала работы суда направили в Высший совет правосудия три заявления о вмешательстве в их деятельность. На кого жаловались судьи, Танасевич не уточнила.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. 11 апреля 2019 года 38 судей ВАКС принесли присягу. 7 мая главой ВАКС была избрана Танасевич

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года.