Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества Богатыревой, в том числе со значка "Партия регионов"

Арест с имущества экс-главы Минздрава Украины Раисы Богатыревой Высший антикоррупционный суд снял в связи с отсутствием у бывшего министра статуса подозреваемой.

8 июля Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Определение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.

В документе не указана фамилия должностного лица Министерства здравоохранения, но "Украинская правда" утверждает, что речь идет именно о Богатыревой.

В числе имущества, с которого снял арест следственный судья Михайленко, – 30 850 грн, €1650 и $1500 наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок "Партия регионов".

Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

В октябре 2014 года Богатыреву объявили в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По данным следствия, в 2012–2014 годах, когда Богатырева была министром здравоохранения, ведомство закупало лекарства по ценам, завышенным на 20–40%.

Весной 2015 года Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего члена Кабмина.

14 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал Генеральную прокуратуру "в кратчайшие сроки" закрыть производство против бывшей главы Минздрава. В опубликованном 19 августа определении говорилось, что основанием для этого решения стало "противоправное бездействие" прокурора – адвокаты настаивали на "отсутствии надлежащих и допустимых" доказательств вины их подзащитной и закрытии производства.

27 августа 2019 года Богатыреву после прилета в Украину задержали в аэропорту Киев. 28 августа 2019 года Печерский райсуд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. 29 августа 2019 года народный депутат Вадим Новинский внес за нее залог в 6 млн грн, она вышла из СИЗО. Защита обжаловала меру пресечения.

4 июня 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения Богатыревой из-за невручения прокуратурой сообщения о подозрении.