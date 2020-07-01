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Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела Труханова

Высший антикоррупционный суд Украины отложил заседание по исследованию доказательств в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.

Как сообщает УНН, заседание было перенесено на 7 июля по техническим причинам. "Секретарь судебного заседания пытался соединиться с Приморским районным судом Одессы для проведения дистанционного судебного заседания в режиме видео-конференц-связи. Установить связь с Приморским судом оказалось невозможным из-за технических проблем. Суд приходит к выводу, что дело следует отложить. Следующая дата – 7 июля", – заявил председательствующий судья.

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