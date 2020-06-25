Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Украины

Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщает УНН, мера пресечения по делу об издании приказа об уменьшении портовых сборов, из-за чего бюджет, по версии следствия, недополучил 30,5 млн грн, будет действовать до 19 августа.

Суд также обязал Омеляна прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не покидать пределы Киева без разрешения правоохранительных органов и сдать паспорт для выезда за границу.