Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Украины

Как сообщает УНН, мера пресечения по делу об издании приказа об уменьшении портовых сборов, из-за чего бюджет, по версии следствия, недополучил 30,5 млн грн, будет действовать до 19 августа.
Суд также обязал Омеляна прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не покидать пределы Киева без разрешения правоохранительных органов и сдать паспорт для выезда за границу.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".