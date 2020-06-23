Высший антикоррупционный суд 25 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Омеляну

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
По ее словам, судебное заседание начнется в 13.40.
Омеляна подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил около 30,5 млн грн. Речь идет о приказе министра, которым все портовые сборы (кроме маякового) были снижены на 20%.
На какой мере пресечения будет настаивать прокуратура, Постолюк не уточнила.
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