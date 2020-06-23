Высший антикоррупционный суд 25 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Омеляну

Высший антикоррупционный суд Украины 25 июня рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По ее словам, судебное заседание начнется в 13.40.

Омеляна подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил около 30,5 млн грн. Речь идет о приказе министра, которым все портовые сборы (кроме маякового) были снижены на 20%.

На какой мере пресечения будет настаивать прокуратура, Постолюк не уточнила.

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