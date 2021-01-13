В прокуратуре заявили, что Тупицкому уже вручили подозрение, так что встречать его в аэропорту не будут

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в настоящее время уже является подозреваемым, напомнили в Офисе генерального прокурора в ответ на его заявления о запланированном "публичном шоу" в аэропорту.

Прокуратура не планирует сегодня встречать главу Конституционного Суда Александра Тупицкого, чтобы вручить ему подозрение, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В пресс-службе подчеркнули, что Тупицкий уже имеет статус подозреваемого, он был уведомлен о подозрении надлежащим способом и по законной процедуре. "Поэтому никаких процессуальных действий в аэропорту не планируется", – сказали агентству.

Ранее сегодня Тупицкий заявил, что ему из собственных источников в Офисе президента известно о запланированном "шоу с повесткой" в аэропорту – вручении подозрения вечером 13 января после возвращения его с семьей в Киев. По словам Тупицкого, на данный момент ему подозрение в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины не вручено.

В свою очередь, журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко сообщил в своем Telegram-канале, что Тупицкому может быть выдвинуто еще одно подозрение. "Речь идет о возможном нарушении Тупицким ст. 364, а именно – превышение полномочий, после того, как он провел собрание судей и сам себя отправил в отпуск, уже будучи в статусе отстраненного", – написал он.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку основной документ не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить просьбу Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.