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САП просит суд продлить сроки расследования дела о "пленках Вовка"

Глава Окружного админсуда Павел Вовк не появляется на заседаниях суда, из-за чего ему не могут избрать меру пресечения.

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Вовк не является ни на допросы антикоррупционных прокуроров, ни на заседания суда
Вовк не является ни на допросы антикоррупционных прокуроров, ни на заседания суда
Фото: Павло Вовк / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд новое ходатайство о продлении сроков расследования дела главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила изданию "Бабель".

Она отметила, что сейчас в прокуратуре ждут рассмотрения.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, ходатайство будет рассмотрено в суде 14 января. Следственный судья – Андрей Бицюк, который ранее уже отказывался удовлетворять ходатайство о продлении сроков рассмотрения дела.

4 января и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщал "Бабелю", что следствие хочет провести ряд экспертиз по этому делу, поэтому и просит суд продлить сроки. Однако Вовк отказывается являться на допросы, ссылаясь на ст. 63 Конституции (она позволяет гражданину не свидетельствовать против себя). "Прокуроры пытались через суд применить привод, но судьи отказали", – сказал Грищук.

Сроки досудебного расследования по делу ОАСК заканчиваются 17 января. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, после окончания следствия нельзя избрать подозреваемым меру пресечения, если ее не избрали до этого. Вовку не могут избрать меру пресечения – судебные заседания переносят, поскольку он на них не является.

6 января Высший антикорсуд отказался продлевать сроки до 17 марта из-за недостатков в ходатайстве, сообщил Центр противодействия коррупции. В центре заявили, что это решение ставит под угрозу все дело, поскольку теперь досудебное расследование придется приостановить или досрочно закончить, не доведя до конца.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

Теги: антикоррупционная прокуратура, Максим Грищук, Павел Вовк, САП, Центр противодействия коррупции, ОАСК
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