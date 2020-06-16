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Работу Центра противодействия коррупции хотят запретить через суд из-за "анализа деятельности дивизии "Галичина"

Центр противодействия коррупции обвинили в том, что анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", он занимается пропагандой национал-социалистического тоталитарного режима.

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Истец также просит признать противоправной бездеятельность Минюста в связи с якобы нарушением ЦПК закона
Истец также просит признать противоправной бездеятельность Минюста в связи с якобы нарушением ЦПК закона
Фото: depositphotos.com

В Окружной административный суд Киева обратились с требованием запретить деятельность Центра противодействия коррупции. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба суда.

Истец, имя которого в суде не называют, просит признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции, потому что оно не принимает решений о якобы несоответствия деятельности ЦПК требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"

Истец считает, что информация, обнародованная в СМИ, свидетельствует о том, что ЦПК, анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, чем нарушает действующее законодательство.

В комментарии hromadske в ЦПК сообщили, что "разбираются, что к чему".

Центр противодействия коррупции – украинская общественная организация, созданная в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным. Основными направлениями деятельности организации является разработка и продвижение антикоррупционных инициатив, контроль над госзакупками, выявление и предотвращение коррупционных схем и т.п.

Теги: Украина, Центр противодействия коррупции, CC Галичина, ОАСК
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