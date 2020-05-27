Суд признал незаконным заявление Института нацпамяти о том, что символика СС "Галичина" не является нацистской

В 2017 году Украинский институт нацпамяти в ответе на запрос журналистов заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Теперь же Окружной админсуд Киева признал это заявление противоправным.

Вятрович отметил, что в решении суда нет ничего о том, является ли символика дивизии "Галичина" нацистской Фото: zaxid.net

Окружной административный суд Киева 27 мая признал противоправным ответ главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, что символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенной в Украине, сообщает пресс-служба суда.

Как отмечают "Ґрати", иск в сентябре 2017 года подала глава издательства "Сакцент плюс" Наталья Мясникова. Она заявила, что дивизия СС "Галичина" была частью войск СС, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. По ее мнению, Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту "пропаганду символики дивизии СС "Галичина" и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию.

Вятрович в Facebook отметил, что в решении суда нет ничего о том, является ли символика дивизии "Галичина" символикой национал-социалистического тоталитарного режима.

"Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП, как центральный орган исполнительной власти, мог не дать ответ гражданину, для меня остается загадкой", – написал он.

В 2017 году издание "Страна" направило запрос в УИНП по поводу символики СС "Галичина". Там журналистам ответили, что символика дивизии не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.