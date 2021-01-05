Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе судьи Вовка

5 января в Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по делу председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Прокуроры просили разрешить принудительный привод Вовка, так как он не приходил на прошлые заседания, но суд отказал.

На заседании суда 5 января Вовка не было Фото: Павло Вовк / Facebook

Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в ходатайстве о принудительном приводе на заседание председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает Общественное.

Во время заседания 5 января в суде продемонстрировали видео, на которых следователи Национального антикоррупционного бюро пытались вручить председателю ОАСК повестки. Поскольку Вовк не появлялся на предыдущие судебные заседания по делу и отказывался от получения повесток, прокурор ходатайствовал о проведении его принудительного привода. Однако суд отказал в этом ходатайстве.

Судья Вовк и его адвокат на заседании 5 января не появились. Следующее заседание по делу состоится 12 января 2021 года.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.