За транспортировку венесуэльской нефти. США ввели санкции против украинской компании

Правительство США ввело санкции против одесской компании Fides Ship Management, которая транспортирует венесуэльскую нефть.

В санкционном списке США также оказались четыре судна, которыми руководит украинская компания Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США ввело санкции против украинской компании Fides Ship Management, которая зарегистрирована в Одессе. Об этом сказано в сообщении министерства от 19 января.

Санкции введены из-за транспортировки венесуэльской нефти.

В санкционном списке США также оказались четыре судна, которыми руководит компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (ходят под флагом Камеруна).

В конце января 2020 года США ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. По словам советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, целью санкций является недопущение дальнейшего грабежа венесуэльского народа президентом Мадуро и его приспешниками.

6 июня США ужесточили санкции в отношении нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.